Virtus Marina di Massa, il mister è Tenerani

Di seguito il comunicato diramato agli organi di stampa:

“La Virtus Marina di Massa si radunerà il giorno 9 Settembre alle ore 17,30 presso il Centro Sportivo di Romagnano per iniziare agli ordini di Mister Fabrizio Tenerani la preparazione in vista del Campionato di Promozione. Verrà comunicata a breve la lista dei convocati.

Parte anche la stagione della sezione femminile che parteciperà al prossimo Campionato di Promozione femminile, previsto anche in questo caso per mercoledì 9 settembre, Mister il Sig. Lanciano Eugenio ex tecnico Giovanili Milan Ladies e con Direzione Sportiva affidata all’esperto Antonio Venezia. Presso il centro sportivo Bonanni ore 20 di La Spezia dove la squadra si allenerà in questo periodo preparatorio in vista del trasferimento a Massa. Anche in questo caso a breve sarà diramata lista dei convocati.

La Direzione Sportiva ricorda che sono sempre aperte le iscrizioni alla nuova Scuola Calcio maschile e femminile con quote dilazionate e agevolate post Covid. Inoltre si ricercano profili per comoletanento organico per juniores femminile under 19 e maschile under 19