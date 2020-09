Un San Vitale già in forma batte il Ricortola

All’ombra dei colli apuani, presso il tappeto verde di “Remola” si è disputata l’amichevole tra le due compagini massesi San Vitale Candia e Ricortola. Il risultato finale è stato a favore dei locali di mister Paolo Bertelloni, club che parteciperà al campionato di Terza Categoria, mentre gli ospiti guidati da Alessandro Fini giocheranno nel Girone A della categoria superiore.

La sgambata, nonostante i diversi mesi di inattività delle squadre, è stata apprezzabile e si sono viste alcune trame di buon gioco. Il nuovo San Vitale bene nella prima frazione è apparso più in palla rispetto ai neroverdi. La prima occasione al minuto 18’ è di Donadel che recupera un traversone dal fondo ma il tiro al volo entro l’area è sopra la traversa. Otto minuti dopo lo specialista Contadini cerca di sorprendere Tonazzini su calcio di punizione che l’estremo ospite devia in angolo. Appena passata la mezzora di gioco Tommy Balloni vince un duello uno contro uno sulla trequarti e si invola solo verso la porta, siglando facile il vantaggio. Sul finire della prima frazione Balloni pesca Bongiorni, scatto sulla corsia di destra, il diagonale appena entro l’area è imprendibile per Tonazzini.

Nel secondo tempo dopo la rituale girandola di sostituzioni, gli ospiti appaiono più intraprendenti. Dopo pochi minuti Spallanzani può accorciare, il suo guizzo viene deviato da Lupetti in uscita; poco dopo il portiere si ripete deviando sulla traversa un tiro ravvicinato di Pucci. Al quarto d’ora nel miglior momento del Ricortola è ancora Bongiorni a mettere dentro il terzo gol: scatta sulla corsia di destra sul filo del fuorigioco e infila l’incolpevole neo entrato Nardini. La reazione del team di mister Fini è nei piedi di Pezzetti che dopo un’ azione personale manda a lato clamorosamente. Non sbaglia però Stocchi, dal limite sfrutta il varco giusto accorciando le distanze. Nell’azione successiva Pezzetti su ribattuta riapre il confronto, match che l’intramontabile Carlesi di testa chiude con il gol del 4-2 definitivo.

San Vitale Candia -Ricortola 4-2

San Vitale Candia: Abrosini, Di Benedetti, Bertucelli, Fruzzetti, Pucci, Carlesi, Bongiorni N., Albano, Balloni, Contadini, Donadel (entrati nella ripresa Lupetti, Deda,Gallia, Caruso, Attanasio, Fellini, Fazzi) All. Bertelloni

Ricortola: Tonazzini, Pedrinzani, Gallone, Spallanzani M.,Vanni, Mannucci, Sacchetti, Brizzi, Conti, Russo, Bianchi (entrati Nardini, Ascenzi, Angeloni, Pezzetti, Stocchi, Pucci, Antonuccio, Ricci, Michelucci) All. Fini

Marcatori: 32’ Balloni, 41’ Bongiorni, 57’ Bongiorni, 74’ Stocchi, 84’ Pezzetti, 87’ Carlesi