Bene il Serricciolo contro la Castelnovese

Dopo i primi giorni di allenamento gtornano in campo le squadre dilettantistiche in preparazione della prossima stagione sportiva che, salvo modifiche o nuovi protocolli, dovrebbe iniziare la terza domenica di settembre con le gare della Coppa. In Prima Categoria il Serricciolo targato Giorgio Chelotti ha la meglio sui liguri della Castelnovese del neo mister Simone Bertanelli che partecipano al Girone D della stessa categoria. In casa dei “galletti” da segnalare un buon colpo di mercato, in settimana il direttore sportivo Mirko Ruffini ha concluso la trattativa con il duttile difensore Simone Bellotti che può operare sia da centrale che da esterno. L’esperto giocatore classe ’85, con trascorsi di Foce Vara, Casarza Ligure, Follo San Martino, Forza & Coraggio e altre compagini sempre della Liguria, si stava allenando con il Canaletto Sepor appena, promossa nel campionato di Eccelleza, ma in questi giorni ha rotto gli indugi firmando per i lunigianesi. Nella sgambata contro i liguri della Castenovese il risultato è stato nettamente a favore di Lisi & compagni: nella prima frazione vantaggio di Tavoni dopo venti minuti; nella ripresa prima l’ex aquilotto Lisi e il giovane Pangi portavano a tre le marcature.

Di seguito il tabellino della gara:

Serricciolo-Castelnovese 3-0

Serricciolo: Landi, Tonelli, Casciari, Mazzone, Bellotti, Lisi, Gnoffo, Piscopo, Tavoni, Raffo, Lombardi (nel secondo tempo sono entrati Manzato, Ballerini, Pangi e Bertolini). All. Chelotti

Castelnovese: Luciani, Musetti, Corbani, Coppola, Orlandi, Cherubini, Petrucci, Marinari, Santella, Morra, Canalini (entrati Tovani, Martelli, Bartoli, Suso e Baudone) All. Bertanelli

Marcatori : 21’ Tavoni, 60’ Lisi, 85’ Pangi