La Massese vince e convince in amichevole. Canaletto battuto 4-0

MASSA- La Massese del “Diavolo” Gassani continua il ciclo di allenamenti congiunti in vista dell’inizio della nuova stagione e oggi, a far visita ai bianconeri al “Giampiero Vitali” è arrivato il Canaletto Sepor, squadra di Eccellenza Ligure.

La Massese, scesa in campo nel classico 4-2-3-1, ha dominato in lungo e in largo mostrando una condizione fisica ottimale e chiudendo il primo tempo in vantaggio di 3 reti a 0, con la doppietta del nuovo acquisto Donati e un bel gol di Papi arrivato al termine di un’azione corale.

Nella ripresa non è cambiato il copione della sfida, con i bianconeri completamente in controllo anche dopo le tante sostituzioni. A chiudere la partita sul definitivo 4-0 ci ha pensato Mazroui, arrivato da qualche settimana alla corte di Gassani, scovato magistralmente da Papi.

Continuano ad arrivare buoni segnali da una squadra che, dopo aver affrontato due formazioni di categoria superiore e una di Eccellenza, deve ancora subire una rete, a fronte delle 6 segnate. Una dimostrazione, per quanto questo sia ancora un calcio “estivo”, dell’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza nell’allestire una difesa solida e impenetrabile.

Per quanto riguarda la formazione scesa in campo oggi, rispetto all’ultima partita contro il Ghiviborgo l’unica novità è stata Manfredi Luca sull’esterno basso di destra, canteranno e autore di un’ottima prova.

Di seguito la formazione scesa in campo:

Barsottini; Manfredi Luca; Rudi; Zambarda; Della Pina (Battistoni); Lucaccini (Illario); Marcon (Mazroui); Centonze (Pasque); Papi Prince; Donati (Manfredi Filippo).

Foto di Luigi Tonarelli