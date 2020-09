Altri due arrivi in casa Cerreto Montignoso

Continua l’intelligente campagna acquisti del Cerreto Montignoso del presidente Del Freo. Sempre più corposa e di livello la rosa in mano a mister Aldo Poggi, deciso a fare un campionato da protagonista anche in Seconda Categoria. Nelle giornata di ieri sono stati presentati ufficialmente altri due centrocampisti classe 1999 molto interessanti: stiamo parlando di Biagio Buffa, nella foto in maglia arancione, ex San Marco Avenza, e di Giuseppe Fargnoli, maglia bianca, che in passato ha vestito le maglie di Seravezza, Marina di Pietrassanta e Atletico Forte dei Marmi.

Di seguito l’intera rosa blucerchiata aggiornata:

Portieri: Matteo Farina ’97, Giacomo Rebellino ’91.

Difensori: Micheal Del Giudice ’90, Gabriele Spallanzani ’93, Leonardo Benetti ’99, Andrea Giuseppini ’99, Federico Pelagatti ’89, Michele Natucci ‘99.

Centrocampisti: Matteo Poli ’87, Christian Gassani ’92, Alessio Raffaello ’82, Lorenzo Gabrielli ’90, Ayoub Youssefi ’96, Ibrahim Tourè ’98, Giuseppe Fargnoli ’99, Andrea Pellizzari ’97, Daniele Puccetti ’93, Giacomo Francini ’99, Biagio Buffa ’99.

Attaccanti: Elia Angeli ’95, Matteo Mussi 2000, Andrea Soldani ’90, David Manfredi ’84.