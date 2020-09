Carrarese, slitta il sorteggio del calendario

Il sorteggio del calendario di Serie C non si svolgerà il 10 settembre.

Ad annunciarlo è stata la Lega Pro attraverso un comunicato ufficiale. Il motivo è da ricondursi alle vicende giudiziarie ancora in atto relative alla combine nella gara Picerno-Bitonto andata in scena lo scorso 5 maggio 2019 per la stagione passata di Serie D e vinto dai padroni di casa per 3-2. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti irrogato la retrocessione all’ultimo posto della classifica per i lucani e cinque punti di penalizzazione per i pugliesi. La sentenza in appello è prevista il 7 settembre ed entro trenta giorni da tale data potrà essere presentato ricorso al CONI. L’esito del processo sarà fondamentale per comprendere se le due squadre dovranno effettivamente lasciare i rispettivi posti in Serie C.

“La partita Picerno-Bitonto, del campionato di Serie D 2018/19 è sottoposta al giudizio della giustizia sportiva – si legge-. Lunedì si è tenuto il I Grado di giudizio e, nei prossimi giorni, saranno fissati i termini per l’appello. Di conseguenza è doveroso, per rispetto alle decisioni della giustizia sportiva, posticipare lo svolgimento del sorteggio dei calendari del campionato 2020/21 previsto per il 10 settembre. Ci scusiamo per il disagio, sarà nostra cura comunicare la nuova data“.