Una Palleronese d’assalto

Continua la nostra panoramica sulle squadre che prenderanno parte alla Terza Categoria: sotto la lente di ingrandimento abbiamo oggi la Palleronese. Dopo tanti mesi di silenzio il sodalizio lunigianese ha rotto gli indugi, importanti innesti nell’organigramma che confermano il cambio di passo che vuole fare nel campionato alle porte.

Nel prossimo torneo, stando ai recenti colpi di mercato, si candida ad essere una delle protagoniste, ma il colpo più importante del club è stato l’ingresso in società di Pietro Rizzi, ex patron della Pontremoli pallonara, prima Lunigiana e Pontremolese, nelle ultime stagioni a Filattiera e successivamente in quel di Serricciolo. Senza ombra di dubbio l’esperienza e le qualità manageriali di Rizzi porteranno importanti benefici, prende il timone lasciato dal compianto Fabrizio Lombardi, scomparso prematuramente lo scorso anno. Le intenzioni del nuovo direttore generale sono quelle di operare per il bene della società e della squadra che sta nascendo, riportare entusiasmo e costruire al meglio il team del riconfermato mister Massimo Preti e del preparatore dei portieri Gian Paolo Arrighi. Il gran lavoro sottotraccia di queste settimane ha perfezionato la squadra con l’innesto di una mezza dozzina di giocatori di categoria che uniti alla vecchia ossatura dovrebbero dare i risultati promessi.

Ripartiamo dai riconfermati come il portiere Lorenzo Rocchi, l’esperto “uomo chioccia” Daniele Marafetti, Alessandro Schiavone, Diego Lunini, Semou Diouf, Andrea Mastrini, Matteo Lossi, Michele Bondi, Davide Carlotti, i fratelli Leka, il fantasista Gabriele Moisè e Rida Massour.

Per quanto riguarda i nuovi innesti vediamo jolly Manuel Pigerini, che ritorna a Pallerone dopo dieci anni passati in giro per la Lunigiana; vestiranno poi granata anche l’esperto centrocampista Francesco Berti, in arrivo dal San Vitale Candia e il difensore Davide Maraglia dai Rangers Soliera che per tanti campionati a Pallerone ha portato la fascia di capitano. Dal Magra Azzurri è arrivato il centrocampista Andrea Tamagna mentre dall’ex Barbarasco è stato chiamato il bomber di razza Kostyantn Yanchuk a far coppia la davanti con l’altra super punta Daniele Jason Manfredi (foto) ex Marina di Massa, Lido, Spartak e Tirrenia.

Un organico ben miscelato tra giovani ed esperti che probabilmente aumentarà di un paio di pedine le quali sono al vaglio dello specialista Brizzi.