Il Serricciolo vuole ancora essere protagonista

I “galletti” targati Giorgio Chelotti, alla sua prima panchina con i lunigianesi, sono partiti per una nuova avventura. Lunedi 31 agosto hanno iniziato a sudare presso l’impianto dell’Arcinaso di Serricciolo. Per il prossimo campionato il direttore sportivo Mirko Ruffini è impegnato da tempo a costruire una squadra con il fine di rimanere protagonista come nelle ultime stagioni, ricordiamo che il Serricciolo a sei turni dal termine era terzo in classifica in piena lotta per il podio.

Veniamo a nuovi innesti: tra i pali sono stati ingaggiati Thomas Landi, ex Casarza promozione ligure, e Matteo Manzato ritorno dopo l’esperienza in quel di Podenzana in seconda categoria. Per quanto riguarda il reparto difensivo vestiranno la casacca gialloblu Marco Francini, ex Massese, e Mattia Tonelli, ex Ceparana e Sarzana 1906. Per il centrocampo il fantasista Marco Piscopo, ex Fbc Montignoso e Massese, seguito da Alessandro Raffo, dagli avenzini della San Marco, e il duttile Marco Vegnuti dalla Filattierese. Per l’attacco sono arrivati alla corte di mister Chelotti giocatori di buon profilo come Gaicomo Lombardi e Alessandro Gnoffo, entrambi dall’Atletico Podenzana, e l’ex Aullese attualmente svincolato Marco Antoniotti. Per quanto riguarda la “vecchia guardia” sono stati confermati Manuel Casciari, Pierluigi Lisi, Nicola Tavoni, Kerian Jovanovich mentre dalla formazione juniores sono stati premiati Salvatore Mazzone (2002), Jacopo Ballerini(2000), Lorenzo Carnaccioli (2000) e Alessio Malatesta (2001). Per voce del diesse operativo h24 non sono esclusi altri arrivi, il nuovo team necessita ancoradi una pedina per la parte offensiva e almeno un esperto difensore centrale.

Nelle foto il Serricciolo ediz. 2019/20 e il d.s. Mirko Ruffini