Atletico Carrara ricomincia a sudare

Riparte questa sera l’avventura dell’Atletico Carrara Dei Marmi che in tutto il mese di settembre si preparerà ogni giorno sotto l’occhio attento di mister Michele Dati, in vista dell’inizio del campionato di Seconda Categoria, previsto per metà di ottobre. Un torneo che si preannuncia difficile e con squadre di alto livello, come le lunigianesi Podenzana, Fivizzanese e Monzone e la massese Ricortola.

Atletico Carrara intenzionato a ripartire da dove era rimasto allo stop del campionato scorso, quando a sei giornate dal termine stazionava in terza posizione, una crescita costante di gioco e condizione atletica frutto di un lavoro attento e mirato dello staff tecnico ma anche di un gruppo coeso e ben formato, nonostante non fossero presenti nomi altisonanti.

L’obiettivo della società marmifera è continuare il percorso intrapreso in questi ultimi anni, senza obblighi di promozioni e pressioni ma col fine del miglioramento continuo basato sulla crescita dei giovani del settore giovanile da inserire gradatamente in prima squadra.

Appuntamento alla “Fossa Dei Leoni” alle ore 19.30.