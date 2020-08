La Massese ben figura contro il Real Forte

Finisce 0-0 la prima uscita stagionale della U.S Massese 1919 giocatasi questo pomeriggio allo stadio “Degli Oliveti” contro il Real Forte Querceta, formazione di Serie D. I bianconeri del “diavolo” Gassani hanno tenuto testa alla quotata avversaria, dimostrando di essere già vicini alla tempra giusta per il difficile campionato di Eccellenza.

Reti inviolate ma, per le occasioni create, ai punti avrebbe vinto la Massese: a un passo dal gol due volte con Papi, tiro a lato da buona posizione e gran parata di Adornato, e una con Lucaccini, palo su schema da calcio d’angolo. La formazione di Amoroso ha risposto con due belle conclusioni da fuori area di Di Paola che ha dovuto impegnare l’ex compagno di squadra Barsottini, ottime parate in entrambe le occasioni. Per quanto riguarda i singoli promosse le quote Della Pina, Manfredi Filippo e Centonze che si sono inseriti bene nell’ossatura dei più vecchi, i quali hanno confermato solidità.

Formazione della Massese (4-2-3-1): Barsottini; Battistoni (Illario), Rudi, Zambarda, Della Pina; Mazroui (Marcon), Lucaccini; Centonze (Pasquè), Papi, Prince (Manfredi Filippo); kouko (Donati).