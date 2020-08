Taurino è il mister del Don Bosco Fossone

E’ partita ufficialmente la nuova stagione del Don Bosco Fossone e finalmente la società giallorossoblu svela il nuovo allenatore, il massese Massimo Taurino. Si è già iniziato a sudare presso l’impianto sportivo “Duilio Boni”, la squadra presieduta da Giorgio Boni dopo il lungo periodo del lockdwon ha provveduto ad un restyling a 360°, dalla presidenza alle cariche dirigenziali e tecniche.

Per Massimo Taurino, già tecnico giallorossoblu di qualche stagione fa, è dunque un gradito ritorno. Il nuovo giovane allenatore, a soli 17 anni lascia il calcio giocato dovuti a diversi infortuni alle ginocchia. Così inizia prestissimo a formarsi da allenatore, tra università (Scienze motorie) e come preparatore atletico di varie società di calcio, e poi allenatore dopo aver conseguito il diploma Uefa B. Conosciuto mister Rossano Alberti ha iniziato il suo percorso nella stagione 2016/17 come suo secondo nel Mezzolara in quarta serie, nella stagione successiva il primo appuntamento con il Don Bosco Fossone alla guida degli allievi regionali, poi Lido di Camaiore per due stagioni sempre con gli allievi regionali.

Nel nuovo impegno Taurino sarà coadiuvato da un inedito staff: team manager del sodalizio Giacomo Timbro, come vice sarà affiancato da Primo Bertolini, come preparatore atletico Manuel Borghini, per quanto riguarda i portieri saranno curati da Daniele Dantongiovanni.

Di seguito le prime parole del tecnico di Massa: “Definirei il primo approccio coi ragazzi positivo. Ci sono molte situazioni su cui lavorare, com’è normale che sia ad inizio stagione, ma il loro atteggiamento, la motivazione, l’entusiasmo e la voglia di tornare in campo per far bene erano fortissime. Sarà fondamentale e importante mantenere questo atteggiamento fino in fondo. L’emergenza sanitaria che abbiamo attraversato e di cui stiamo vivendo ancora le conseguenze ha stravolto la vita di tutti noi, non solo lo sport. Ci sono ancora diverse decisioni di cui si attende l’ufficialità, comunque vivremo tutti un’esperienza mai vissuta prima. Per questo motivo il massimo impegno da parte di tutti aiuterà a fare la differenza. Il progetto della società è ambizioso, con obiettivi a breve e lungo termine legati soprattutto alla crescita dei ragazzi. È un’opportunità importante, per tutti noi, e colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia.”