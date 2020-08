Gragnolese, Pennucci: “Fare bene divertendoci”

GRAGNOLA- Sta prendendo forma il club biancoverde di Gragnola, tornato al calcio federale dopo una lunga assenza durata ben 17 anni. Tutto questo è una piacevole nuova realtà per il borgo lunigianese. la parola va al “deus ex machina” Jacopo Pennucci, uno dei fautori della rinascita: “Mi sono sentito in dovere di ricreare questa realtà per il bene del paese che è stato sempre attivo in tutto. Grazie alla associazione dell’Aquila che oltre a una di feste e sagre annue (quest’anno purtroppo per il covid sono mancata) è presente anche calcisticamente a livello amatoriale. Sono riuscito a coinvolgere tutti gli amici e imbragandoci le cosi dette maniche siamo riusciti nell’intento. Ora sto vedendo che il paese è molto contento e questo mi rincuora, c’è tanto lavoro dietro e soprattutto tanto impegno, si spera che veniamo ripagati e mi auguro che alle partite siano seguite con il pieno dei sostenitori del paese e sportivi. Dopo questo periodo senza calcio mi aspetto un campionato combattuto, tante realtà degli anni scorsi si sono rinforzate, molte rose sono state consolidate, mi spiace non disputare il derby con gli amici dei Rangers. Però per fortuna ci sono i derby lunigianesi con la Palleronese, Villafrachese, Vallizeri e Fosdinovo. Abbiamo fatto il possibile per costruire un telaio competitivo con giocatori di categoria miscelato tra giovani ed esperti, non una squadra tanto per farla per evitare figuracce sul campo. Il nostro obiettivo è quello di fare un buon campionato, sappiamo di avere una bella rosa, però voglio precisare che non chiediamo niente di particolare ai nostri giocatori, si richiede serietà negli impegni presi e passione”.

Di seguito la rosa della Gragnolese 2020/2021, tra parentesi la squadra di provenienza:

Portieri: Martino Gerali (Monti), Gianluca Micheli (Fivizzanese)

Difensori: Thomas Sisti (Palleronese), Mirco Lombardi (Fivizzanese), Pierluigi Riani (Fivizzanese), Luca Lombardi (amat.Gragnola), Luca Guelfi (Monzone), Lorenzo Gallotti (Sestri Levante), Mattia Pierotti (Fivizzanese), Andrea Mariani (Serricciolo), Davide Simonelli (Fivizzanese).

Centrocampisti: Nicolò Cecconi (Monzone), Lorenzo Egei (Pontremolese), Andrea Fregosi (Monti), Manuel Gerali (Palleronese), Giacomo Fichera (amat.Gragnola), Nicolas Giardina(Serricciolo), Mattia Duranti(Fivizzanese), Alberto Tavolaccini (Pontremolese), Simone Ferrari(Pontremolese), Davide Amendola (Palleronese)

Attaccanti: Danny Costa, Nicola Mastrini(Monzone), Andrea Oligeri(Palleronese).