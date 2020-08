Cerreto, presi Giuseppini e Francini

Arrivati all’ultima settimana di agosto si inizia a fare sul serio anche nei dilettanti. I campionati partiranno a ottobre e con il primo di settembre tutte le squadre saranno in campo per prepararsi al meglio in vista delle prime gare ufficiali. Non vuol essere solo una comparsa nel torneo di Seconda Categoria la neo promossa Cerreto Montignoso del presidente Del Freo che giorno dopo giorno sta svelando i colpi di un mercato estivo molti proficuo.

La scorsa settimana hanno fatto la classica foto di presentazione gli attaccanti d’esperienza Elia Angeli, David Manfredi e Andrea Soldani. Oggi invece è la volta di due giovani, il centrocampista classe 1998 Giacomo Francini e il terzino classe 2000 Andrea Giuseppini (foto). Se per il primo si tratta di una conferma che ha ben figurato la passata stagione in Terza Categoria per Giuseppini, figlio del noto centrocampista ex Massese, Montignoso e Montana Walter, parliamo di un nuovo e lussuoso arrivo. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, dove si è messo in evidenza fino all’Under 17, nel 2016 è passato alla Carrarese dove ha giocato per due stagioni con l’Under 19 ma poi un brutto infortunio lo ha messo ai box per una stagione e mezzo e ha perso il treno dei professionisti, al quale sembreva ben ancorato. Così la scelta di ripartire dai tornei minori, decisione difficile in un calcio diverso fatto di tanto agonismo e meno qualità, nel quale il ragazzo dovrà calarsi con determinazione per tentare la risalita verso categorie più importanti.