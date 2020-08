Atl. Forte dei Marmi, Bertolla: “Possiamo fare bene”

Ha iniziato ufficialmente la nuova stagione presso l’impianto “Michele Aliboni” di Via Versilia il club versiliese Atletico Forte dei Marmi, sotto la guida del nuovo allenatore Simone Bertolla. La compagine del patron Emiliano Ulivi che sta celebrando i venti campionati consecutivi di attività, stagioni che saranno ricordate attraverso un libro, è costruita per recitare la parte da protagonista Per quanto riguarda la rosa è stato confermato l’80% del gruppo che a sei giornate dalla fine del torneo scorso era in piena lotta per un piazzamento play off. Al momento gli innesti sono Iacopo Francioni (ritorno), Federico Tarabella, rientrato alla base dopo la stagione con Mtg. Seravezzina, e il nuovo arrivato, l’attaccante Giuliano Oprita dai cugini dello Sporting Pietrasanta.

Di seguito le parole da tecnico del “baffo” di Marina di Carrara (nella foto con Coppedè e Marotta) dopo le prime sedute di allenamento: “L’approccio è stato molto favorevole, sono molto contento di aver trovato i ragazzi già pronti e motivati con voglia di sudare e lavorare. Per quello che riguarda la mia nuova esperienza ringrazio la società Atletico Forte dei Marmi per avermi dato questa possibilità. Per il prossimo torneo bisogna anzitutto vedere come verranno fatti questi mini gironi, se il girone sarà dispari o pari, fattore da non sottovalutare. Comunque a mio avviso sarà un campionato difficile perché ci saranno meno partite rispetto a quelli passati, con meno possibilità di recuperare eventuali errori. Il torneo credo che sia equilibrato, ovviamente ci saranno quelle tre/quattro squadre che di sicuro avranno qualcosa in più a livello di rosa rispetto agli altri, una su tutte vedo lo Sporting Pietrasanta. Del resto anche noi abbiamo una rosa che ci permette di andare a giocarci la partita, sia nel nostro che negli altri campi, mettendo a frutto le nostre qualità che abbiamo. Le motivazioni sono tante, sono la base del calcio, senza di quelle non si può fare calcio. Il nostro obiettivo è migliorarsi rispetto al passato. Ripeto che sarà un campionato particolare dove potrà succedere di tutto. Noi partiamo con la consapevolezza che possiamo fare bene ogni domenica!”