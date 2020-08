Il campo di Fossone all’ Asd Carrarese Giovani

Da ieri l’Asd Carrarese Giovani ha ottenuto la concessione per un anno del centro sportivo di Fossone.

Asd Carrarese Giovani e Carrarese Calcio 1908 sono effettivamente due entità distinte, ma «rappresentano due vasi comunicanti», come la stessa Carrarese Calcio 1908 ha scritto nel comunicato apparso sul sito azzurro lo scorso 23 giugno. A darne notizia è il Comune di Carrara con la delibera del 14 agosto pubblicata ieri sull’Albo Pretorio. La Carrarese Giovani godrà di una concessione di un anno (costo del canone annuale 1.200 euro), prorogabile eventualmente di un ulteriore anno, e dovrà garantire l’utilizzo della struttura anche alla Carrarese Calcio. La Asd Carrarese Giovani, la cui sede è situata in piazza Vittorio Veneto n.7, «svolge la propria attività in stretta collaborazione – si legge nella concessione – con la Carrarese Calcio 1908, considerata patrimonio della città, tenuto conto del forte senso di identificazione della Società Sportiva con la massima parte del tessuto sociale cittadino. La Asd Carrarese Giovani, per poter svolgere la propria attività sportiva, deve disporre degli impianti necessari non solo per lo svolgimento degli allenamenti ma anche per le gare delle squadre del Settore Giovanile e della Scuola Calcio della Carrarese Calcio 1908 in virtù della stretta collaborazione di cui sopra».

Asd Carrarese Giovani. Presidente : Francesco Isoppi. Vicepresidenti : Giulio Dell’Amico, Tiziano Franciosi, Claudio Santi.