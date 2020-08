Città di Massa, acquistato Alvaro Mesa Maldonado

MASSA- Dopo l’arrivo di Galàn, il Città di Massa annuncia il secondo acquisto dell’estate: Alvaro Mesa Maldonado. Un altro spagnolo al servizio del nuovo allenatore Felice Mastropierro, dopo le conferme di Quintin e Garrote e l’arrivo del sopracitato Galàn.

Classe 1998, Maldonado arriva da un ottima stagione nelle fila del Barletta, Serie A2 Girone C, conclusa con 16 gol all’attivo nonostante lo stop che ha forzato la conclusione del campionato con ancora diverse partite da disputare.

Originario di Ceuta, il laterale inizia la sua carriera nella terza divisione spagnola proprio con la squadra dell’enclave iberica in Marocco. La sua stagione in bianconero rappresenterà la seconda avventura in Italia dove porterà ancora una volta la sua grande tecnica unità ad un’incredibile rapidità.

In attesa di conoscere i calendari e le date della ripresa, prende sempre più forma la nuova squadra di Mastropierro. Con un quintetto che sembra ormai delineato, restano da scoprire le fondamentali pedine aggiunte ai titolari.

Foto: pagina Facebook Città di Massa calcio a 5