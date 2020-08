Cerreto, presentati tre attaccanti top

Nel pomeriggio di giovedì 20 agosto il Cerreto del presidente Del Freo ha presentato tre nuovi giocatori, attaccanti che sono stati grandi protagonisti nelle categorie superiori e che se in condizione possono fare la fortuna della squadra blucerchiata. Nella foto insieme a mister Aldo Poggi vediamo Elia Angeli, David Manfredi e Andrea Soldani.

Angeli ha svolto la trafila delle giovanili nell’Empoli, per poi esordire in Serie D con la Massese e giocare in diverse squadre di categorie inferiori. L’anno scorso da dicembre alla Sarzanese insieme a David Manfredi, che nel suo passato ha vestito maglie importanti come Castelnuovo Garfagnana, Cuiopelli, Pecciolese, Serzanese, Volterra, Ceparana e altre ancora. Lo stesso Manfredi era già stato con la squadra montignosina la stagione della promozione in Seconda e lo sfortunato anno successivo della retrocessione. Soldani, come abbiamo già detto, ex Portuale e Camaiore è sceso dalle categorie più importanti due anni fa, aveva già avuto una parentesi di quattro mesi con i blucerchiati nella stagione 2018/2019 (quella della retrocessione) per poi smettere per motivi di lavoro.

Di seguito la rosa che via via la società sta presentando e che nelle settimane a venire potrebbe essere integrata con nuovi innesti:

Portieri: Matteo Farina ’97, Giacomo Rebellino ’91.

Difensori: Micheal Del Giudice ’90, Gabriele Spallanzani ’93, Leonardo Benetti ’99, Andrea Giuseppini ’99, Federico Pelagatti ’89, Daniele Puccetti ’93.

Centrocampisti: Matteo Poli ’87, Christian Gassani ’92, Alessio Raffaello ’82, Lorenzo Gabrielli ’90, Ayoub Youssefi ’96, Ibrahim Tourè ’98, Giuseppe Fargnoli ’99, Andrea Pellizzari ’97.

Attaccanti: Elia Angeli ’95, Matteo Mussi 2000, Andrea Soldani ’90, David Manfredi ’84.