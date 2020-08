Terza Categoria, il San Vitale si candida come protagonista

Massa– Il club massese del neo mister Paolo Bertelloni si presenta ai nastri di partenza con le carte in regola per essere protagonista. L’operazione di allestire una squadra proiettata per far bene nella prossima stagione è nata tanti mesi fa, quando tutto mondo dello sport era ai box. Il nuovo direttore sportivo Fabrizio Della Pina, di comune accordo con la dirigenza del club biancoazzurro, ha messo a punto la nuova squadra da consegnare al fidato tecnico ed Cerreto. In primis il diesse ha “voluto” la conferma totale della rosa dello scorso anno alla quale sono stati aggiunti pezzi di livello. I nuovi arrivati al momento sono otto: dal Cerreto vestiranno la nuova casacca i difensori Gabriele Bertucelli e Luca Fruzzetti, i centrocampisti Marco Albano, Jonatan Della Pina e Mirko Rubino, gli attaccanti Fabio Aliboni e Tommy Balloni. Per la porta è stato ingaggiato Nobili Giovanni Ambrosini (classe 2001) dal Ricortola. Organico che senza dubbio ha assoluta esperienza in categoria ed un elevato tasso tecnico.

Le prime parole sono quelle di un raggiante Bertelloni: “Sono molto contento della squadra che è stata fatta, le ambizioni del nostro club, senza tanti giri di parole, sono quelle di tentare il salto di categoria. Non possiamo nasconderci dietro un dito, le nostre ambizioni sono quelle di centrare il massimo obiettivo senza tralasciare il cammino della coppa provinciale, buon transfert che permette di salire in caso di vittoria del trofeo. Come noi anche la concorrenza si è organizzata per farsi trovare pronta per l’inizio della stagione che, a mio avviso visto gli organici attuali, promette grandi battaglie figlie di un torneo che in questi ultimi anni ha visto l’asticella alzarsi notevolmente. Per quanto riguarda l’organizzazione del campionato da tre anni risulta la più azzeccata, la formula è perfetta soprattutto per quelle squadre che hanno diversi giocatori che lavorano. Per quanto riguarda il gruppo delle avversarie metto ai primi posti le tre lunigianesi Villafranchese, Vallizeri e la nuova Gragnolese, che ha allestito un organico di categoria. Nel nostro comprensorio lo Spartak Apuane e le due compagini di Montignoso, ma senza tralasciare le lucchesi come la Mtg.Seravezzina, L’ Azzurra e lo Sporting Forte dei Marmi. Per quanto riguarda gli allenamenti inizieremo in anticipo, il 24 agosto, presso la struttura di Remola, impianto in fase di grande restyling, per valutare la condizione dei giocatori dopo questo lungo stop”.