Carrarese, ecco i tecnici delle giovanili

CARRARA – A pochi giorni dal suo insediamento ufficiale il nuovo responsabile del settore giovanile della Carrarese Mirco Lucetti si è immerso a capofitto nel lavoro dietro la scrivania ed ha redatto l’organigramma tecnico delle giovanili della Carrarese per la nuova stagione sportiva 2020/21.

Oltre a numerose conferme di tecnici che molto bene hanno fatto in passato come Ficagna e Codroni, spicca un nome nuovo molto caro ai colori azzurri. E’ quello di Davide Ratti , fortemente voluto da Lucetti per la guida degli Allievi naizonali Under 17.

Questo il quadro del nuovo staff tecnico e dirigenziale del settore giovanile 2020/21 della Carrarese Calcio

Presidente ; Fabio Oppicelli

Direttore Generale : Gianluca Berti

Responsabile e coordinatore sett. giovanile : Mirco Lucetti

Responsabile tecnico sett giovanile e Scuola Calcio: Vittorio Piccotti

Area segreteria: Giulia Lucetti, Elisa Petrocchi

Coordinatore squadre nazionali: Marco Lucetti

Allenatore Formazione Berretti: Daniele Ficagna

Allenatore Under 17 (annata 2004 – 2005): Davide Ratti

Allenatore Under 15 (annata 2006): Luca Cordoni

Allenatore Under 14 (annata 2007): Gabriele Galeotti

Allenatore Under 13 (annata 2008): Gabriele Benassi

Allenatore Under 12 (annata 2009): Simona Bertoncini

Allenatore Under 11 (annata 2010) : Andrea Andreazzoli

Allenatore Under 10 (annata 2011) : Gianluca Babboni / Gianluca Ficagna

Responsabile sezione femminile: Valentina Buttini

Allenatore Under 15 femminile: Francesca Angelini

Per quanto riguarda i dirigenti che accompagneranno le squadre Lucetti sta valutando alcuni nomi anche se quest’anno sembra essere stata presa la decisione di non affidare ad alcun genitore il ruolo di dirigente.