Giovanili Tirrenia, due giorni di Open Day

L’ASD Tirrenia 1973 del presidente Cesare Nicolini, alla terza stagione di affiliazione con il Parma Calcio, come ogni estate da il via con giovedì 20 agosto a due giorni di Open Day riservato a tutte le categorie che vanno dal 2006 al 2014. La prima giornata, giovedi 20, sarà riservata ai portieri, mentre in quella successiva sarà la volta dell’Attività Agonistica di Base. Il ritrovo per i giovani calciatori interessati sarà presso lo storico campo di Via dei Lecci ai Ronchi e il relativo allenamento sarà svolto nel vicino Parco Della Comasca. Per chi volesse partecipare o avere più informazioni a riguardo contattare il numero 329 9785194 (Simone) o l’indirizzo email asdtirrenia1973@gmail.com

Intanto la società comunica il nuovo organigramma societario, così composto:

Presidente: Cesare Nicolini

Vice Presidente: Tartarini Andrea

Responsabile Scuola Calcio: Buono Simone

Direttore Sportivo: Bugliani Enrico

Direttore Area Tecnica: Evani Marco

Segreteria: Tiziana Tommasi

Preparatori dei Portieri: Tramontana Claudio, Colle Riccardo, Alberti Francesco

Mister

2013/2014/2015: Tramontana Claudio, Moriani Sergio

2012: Quaranta Mimmo

2011: Boni Umberto

2010: Ghio Davide

2009: Buono Simone, Santucci Riccardo

2008: Santucci Riccardo, Buono Simone, Semeraro Giacomo

2007: Petrocchi Leonardo

2006: Tarantino Alessio

Prep. Atletico e Motoria: Cherubini Emanuele

Fisioterapista: Studio Dr. Altemura Leonardo