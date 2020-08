Terza Categoria, vediamo chi saranno i tecnici 

Al momento risultano dieci le squadre appartenenti alla delegazione provinciale di Massa Carrara. Iniziamo dalle cinque lunigianesi dove si registra un solo cambio di panchina: la blasonata Villafranchese cerca di riscatto dopo la non brillante stagione scorsa, confermando Fabio Bellotti. Anche l’altro storico club di Pallerone, dopo un campionato altalenante, è intenzionato a ripartire nuovamente con mister Massimo Preti, sperando in un torneo di rilancio. Chi ha cambiato l’allenatore sono i valligiani di Zeri, al posto di Matteo Della Bartolomea, passato alla Massese come allenatore dei portieri, è stato chiamato Roberto Neri, reduce lo scorso torneo, prima della sospensione, da una breve parentesi alla guida della Filattierese in Seconda Categoria. Per quanto riguarda i castellani del Fosdinovo sono sempre nelle mani dell’inossidabile Matteo Baldoni. Infine la new entry Gragnolese a pochi mesi dalla nascita sta facendo le cose in grande, sulla panchina ci sarà un gragnolino d.o.c. come l’ex dei medicei Nicola Grandetti che allenerà una inedita formazione ricca di giocatori di categoria.

Scendendo nel litorale massese troviamo lo Spartak Apuane, Marina di Massa e San Vitale Candia. I biancorossi, alla loro quarta partecipazione consecutiva al torneo, continuano con il valido Paolo Ulivi. Per quanto riguarda il Marina di Massa, dopo aver terminato la collaborazione con la Tirrenia, la scelta del mister è caduta sul nome di Davide Giusti che dovrebbe avvalersi della collaborazione dell’ex tecnico bianconero Giancarlo Guazzelli e Davide Cantoni, mister della juniores dell’Unione Montignoso. Per quanto concerne il San Vitale Candia del presidente Danilo Lorieri, dopo i grandi lavori di riassetto organizzativi e tecnici, il mister per la stagione 2020/21 sarà Paolo Bertelloni, allenatore che aveva guidato il Cerreto capolista a pochi giorni dalla sospensione dei campionati. Nel limitrofo comune di Montignoso gravitano due compagini, l’Academy Turano Montignoso, definita dopo la fusione con l’Aullese 1919 e l’accorpamento dell’Academy Massa Montignoso, e l’Fc.Montignoso. Il Montignoso, ai nastri di partenza con buone ambizioni per il secondo campionato consecutivo, è ancora nelle mani dell’esperto tecnico montignosino Enrico Mori; ad allenare i rinnovati cugini dell’Asd Academy sarà il mister ex Forte dei Marmi nonché responsabile del settore giovanile Mario Bertelloni.

Come è ipotizzabile il girone verrà completato da alcune squadre appartenenti alla delegazione di Lucca coem i versiliesi dell’Azzurra, Mtg.Seravezzina e Sporting Forte dei Marmi, queste ultime due rinunciatarie alla promozione al campionato di seconda categoria. In vista dell’interessante campionato sarà data priorità alla coppa provinciale dove le dieci partecipanti attraverso i canonici gironi formati da triangolari si contenderanno il primo trofeo della nuova stagione. Programma e calendario verrà comunicato dopo la rituale riunione di tutte le società.

