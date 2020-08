San Marco, si lavora a pieno regime

E’ ripresa, dopo la breve sosta di Ferragosto, la fase di preparazione della San Marco Avenza in vista della nuova stagione di Eccellenza 2020/21. I ragazzi avenzini, sotto l’occhio vigile del tecnico Stefano Turi e dello staff composto dal vice Frediani e dal preparatore atletico Remondina hanno ripreso a sudare sul terreno del Paolo deste della Covetta dove ormai stanno svolgendo preparazione da circa un mese, in netto anticipo sulle altre formazioni del girone. L’obiettivo è sicuramente quello di bissare la splendida stagione conclusa anticipatamente dall’emergenza sanitaria che ha visto i rossoblu vincere la Coppa Italia di Eccellenza Toscana e poi doversi fermare all’inizio della prestigiosa fase nazionale.

Questa la rosa rossoblu che affronterà il campionato di Eccellenza 2020/21.Lagomarsini , Pinarelli (2001), Pallai (2003), Pinelli, Zuccarelli, Mosti, Pulizia (2002), De Angeli (2002), Valori (2002), Gemignani (2000), Brizzi, Cucurnia, Montecalvo, Dell’Amico (2000), Ussi (2002), Biselli (203), Doretti, Fusco, Capo, Parra (2002), Rossi (2003), Braida (2003), Gabrielli, Tescione (2002), Gamberucci (2002).

Torneo Castruccio– Intanto i dirigenti rossoblu stanno completando i gironi giovanili per il prossimo torneo Castruccio che partirà i primi giorni di settembre. Un appuntamento consueto e d ormai storico quello del torneo di calcio baby estivo alla Covetta purtroppo “ridimensionato” dall’emergenza covid con il club rossoblu che sta predisponendo tutte le misure necessarie imposte dal protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Scuola Calcio– Dopo il successo dei tre “Open day” delle settimane scorse la Scuola Calcio rossoblu diretta da Roberto Nicelli sta ultimando i preparativi per il taglio del nastro della nuova stagione. L’appuntamento è fissato per sabato 5 settembre con la prima seduta di allenamento per i bambini nati nelle annate 2013, 2014 e 2015. Info in segreteria.