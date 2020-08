Carrarese, D’Auria è azzurro

Carrarese Calcio 1908 comunica il perfezionamento dell ‘accordo per il tesseramento del calciatore Gianluca D’Auria, classe 1996.

L’attaccante campano, scuola Napoli ha fatto le fortune della Robur Siena nella S.S. 2019/20 collezionando 19 presenze e mettendo a segno cinque reti.

Ecco le prime dichiarazioni di Gianluca D’Auria che andrà ad arricchire il reparto offensivo di mister Silvio Baldini.

“A Carrara si possono ottenere quegli obiettivi che a 24 anni mi sono imposto di raggiungere. L’idea è vincere dopo che la Carrarese, in questi anni, è riuscita consolidarsi ad alti livelli. E’ venuto il momento di raccogliere i frutti di un lavoro che è stato impostato da qualche tempo.

Sono stato colpito dalla convinzione del Direttore Berti e della Società che vogliono primeggiare e tra le diverse opzioni ed offerte ricevute, la chance di Carrara è quella che si presenta come la piu’ accattivante e attraente sportivamente.

La delusione con cui si è conclusa l’esperienza senese con la non iscrizione al campionato, voglio tramutarla in energia positiva e stimolo per essere protagonista con la maglia azzurra.

Sono un profilo di calciatore che è in grado di occupare tutti i ruoli offensivi, ossia esterno a destra o a sinistra, ma anche trequartista. Di volta in volta cerco di sfruttare le doti balistiche del tiro da fuori che fanno parte del mio repertorio.

Nell’idea di calcio di Mister Silvio Baldini mi posso trovare a meraviglia; ho potuto ammirare la Carrarese da avversario ed il gioco offensivo proposto è manna dal cielo per gli interpreti di attacco.

L’augurio e di raggiungere qualcosa di magnifico per questa nuova stagione che ci attende”.