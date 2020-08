Simone Bertanelli alla guida della Castelnovese

L’attaccante ex Atletico Carrara Simone Bertanelli è il nuovo allenatore della Castelnovese, squadra che affronterà il campionato di Prima Categoria Ligure Girone D. Il bomber “carrarino” classe 1984 nella sua lunga carriera oltre alla sua ultima squadra ha giocato in molte società, soprattutto liguri, per citarne alcune Antica Luni, Forza e Coraggio, Real Fiumaretta, Vezzano, San Lazzaro Lunense e Ortonovo.

Nelle ultime stagioni con i marmiferi ha messo a disposizione la sua esperienza, risultando molto utile ai mister Bigarani e da ultimo Michele Dati. Poi negli ultimi mesi ha deciso dei smettere con il calcio giocato, condizionato anche e soprattutto dalla inaspettata chiamata del club giallonero, opportunità che non ha potuto rifiutare.