Don Bosco Fossone, rinnovata l’affiliazione con l’Atalanta

In vista della nuova stagione sportiva il club carrarino del presidente Giorgio Boni ufficializza il rinnovo per il terzo anno consecutivo della collaborazione con la Società di Serie A Atalanta 1907. In relazione a questa affiliazione ci sono a calendario diverse iniziative concordate con il club bergamasco:

Con il rinnovo della collaborazione con la”Dea” tutti i bambini/ne del settore giovanile scolastico e attività di base avranno la possibilità di recarsi presso lo stadio Gewiss Stadium di Bergamo (ex Atleti Azzurri d’Italia) per seguire alcune partite del campionato di Serie A. Poi possibilità di visite presso il nuovo centro sportivo “Achille e Cesare Bortolotti” di Zingonia per partite con i pari età nero azzurri e ricevere “allenamenti premio” per allenarsi a Bergamo con i bambini atalantini. Gli istruttori dell’Atalanta verranno presso il centro sportivo “Duilio Boni” per effettuare secondo programma periodiche sedute di allenamento, Inoltre gli istruttori, preparatori atletici-motori fossonesi, avranno la possibilità di seguire gli stage e partecipare a sua volta alle sedute di allenamento a Zingonia.