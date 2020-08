Serie C, il probabile girone della Carrarese

Manca poco e poi i gironi di Serie C saranno ufficiali, quelle che vi proponiamo di seguito sono le ipotesi di composizione dei 3 gironi. Si parla tanto in questi giorni del sogno espresso dal Presidente Ghirelli, i cosiddetti «gironi nazionali» ma pare proprio non applicabile come lo stesso Presidente ha ammesso in un’intervista a TuttoC.

Queste le sue parole: «Il mio sogno, che però non è applicabile visti i costi, è la creazione di gironi nazionali. Sulla difficoltà dei gironi, se guardo all’ultimo campionato, dico di fare attenzione a dire quali sono i gironi più complicati. La maggior parte dei commentatori e degli addetti ai lavori diceva che il Girone A era il più facile. Poi, però, su 4 società arrivate alle semifinali playoff due erano del Girone A. Tornando al presente, valuteremo i gironi tenendo conto che peserà molto la questione dei costi. Abbiamo ancora un po’ di giorni per pensarci e lo faremo nel Consiglio Direttivo.»

Il probabile girone degli azzurri.

Girone A

Carrarese

Renate

Pontedera

Alessandria

Novara

Albinoleffe

Arezzo

Juventus U23

Pro Patria

Pistoiese

Como

Pro Vercelli

Lecco

Pergolettese

Olbia

Pro Sesto

Grosseto

Livorno

Giana Erminio (ripescata)

Lucchese