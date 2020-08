Massese, vicini due giovani dalla Carrarese

MASSA- Con l’inizio della preparazione previsto per questa domenica, 16 agosto, il direttore generale Dario Pantera è pronto a consegnare nelle mani di Matteo Gassani una Massese pronta a battagliare per il vertice del campionato di Eccellenza Toscana.

Sono pochi i tasselli del mosaico da riempire per la dirigenza bianconera che dopo un mercato di livello, è pronta a portare a Massa due giovani giocatori scuola Carrarese. Si tratta di Filippo Della Pina e Mattia Centonze, entrambi classe 2002. Raggiunto l’accordo con i cugini gialloblù, alla Massese non resta che aspettare il gradimento dei giovani esterni, pronti a farsi le ossa in un campionato tosto e in una squadra con ambizioni di vertice.

I due 2002 sarebbero il completamento, o quasi, della rosa che avrà a disposizione “il diavolo” Gassani, che potrà finalmente tapparsi le orecchie e lasciare indietro le sirene di mercato per potersi concentrare su quello in cui è specializzato: il lavoro, tanto, sul campo.