Carrarese, Lucetti è il nuovo responsabile delle giovanili

Un importante arrivo in casa Carrarese per quanto riguarda il settore giovanile .

Mirco Lucetti è stato ufficialmente presentato dal club di Piazza Vittorio Veneto come il nuovo Responsabile del Settore giovanile azzurro.

Per Lucetti , preparatissimo uomo di calcio, si tratta di un ritorno alla Carrarese dove, una trentina di anni fa, aveva guidato in panchina sia la Berretti che l’allora formazione Primavera che giocava le sue gare presso l’impianto sportivo di via Bassagrande.

Successivamente è stato uno dei dirigenti storici della Portuale ai tempi della famosa vittori ain campionato di Eccellenza contro la Massese (anno 2000). Lucetti ha da poco iniziato a lavorare prendendo il posto dell’uscente Alberto Gemignani

Questo il comunicato della Carrarese. Calcio.

“È il Sig. Mirco Lucetti (nella foto) il nuovo Coordinatore e Responsabile del Settore GIOVANILE.Ringraziamo, dunque, il Sig. Alberto Gemignani per la professionalità mostrata nel corso della pluriennale esperienza con i nostri colori.”