Fivizzanese, Fiori: “Con Mencatelli abbiamo la qualità”

Ai microfoni di Calcio Massa Carrara per l’intervista del lunedì, il massimo dirigente della Fivizzanese Piero Fiori (nella foto), al secondo anno alla guida della medicea, che soddisfatto del mercato non vede l’ora di ripartire:

“Siamo pronti per ripartire per una nuova stagione che a mio vedere si preannuncia molto avvincente, con tante squadre rinforzate e attrezzate. Abbiamo mantenuto quasi tutta l’ossatura dello scorso anno (a parte qualche giocatore accasato ai cugini della nuova Gragnolese) e contiamo nel totale recupero di due giocatori di spessore come l’ex Pontremolese Mattia Rossini, play davanti alla difesa, e il jolly Fabio Zarelli. Infine il fiore all’occhiello della squadra è tornato a casa, l’attaccante Massimo Mencatelli, nonché fratello del mister, senza dubbio uno dei nostri colpi di mercato più importanti degli ultimi anni. Massimo apporterà tanta qualità, componente che mancava a questo team. Il nostro campionato – conclude il presidente – deve riprendere da dove l’avevamo lasciato, per raccogliere i frutti di tutto quello che è stato seminato!”