Città di Massa, arriva Alberto “Pichi” Galàn

Dopo l’annuncio del nuovo allenatore, il Città di Massa piazza il primo colpo di mercato. Si tratta dello spagnolo Alberto Yanez Galàn, laterale mancino classe 1990. Si unirà alla squadra di Mastropierro dove ad attenderlo troverà altri due iberici, Garrote e Quintin, insieme al capitano Dodaro.

“Pichi”, soprannome del nuovo arrivato in casa massese, ha nel bagaglio una buona dose di esperienza raccolta nelle sue precedenti avventure nel massimo campionato spagnolo con le maglie di Levante e Gran Canaria. Non si tratterà, però, di una prima volta nel Bel Paese. Galàn ha infatti vestito nella stagione 2017/2018 le maglie di Lazio Calcio a 5 e Real Arzignano, compagine che ritroverà proprio in questa stagione nel Girone A di Serie A2 e con cui, sempre nel 2018, riuscì a conquistare una promozione.

Prende sempre più forma, dunque, il nuovo Città di Massa. Finito l’anno da matricola, i bianconeri sembrano volersi stabilire definitivamente dove osano le aquile, per provare a regalare un’altra favola ai sempre più numerosi tifosi. L’arrivo del laterale spagnolo ne è l’ennesima riprova.