Cerreto Poggi ufficiale: “C’è da lavorare”

MONTIGNOSO- Dopo tanta attesa e’ arrivata l’ufficialita’, Aldo Poggi e’ il nuovo allenatore del Cerreto che da neopromosso sara’ impegnato nel campionato di Seconda Categoria Toscana. Una trattativa lunghissima della quale tutti si aspettavano l’epilogo, ma dopo tutto questo tempo iniziavano ad esserci i primi dubbi. E invece nella giornata di oggi c’e’ stata la stretta di mano con il presidente Del Freo (foto) che ha rassicurato tutti i tifosi blucerchiati.

Di seguito le prime parole di Poggi sulla sua squadra e sul campionato:

“Sono orgoglioso di essere stato chiamato per questo progetto che coinvolge tutta la Montignoso calcistica. Vedendo come è stata formata la società sono convinto che potrebbe essere la volta buona per rilanciare un po’ tutto il movimento calcistico del paese, ultimamente molto assopito. Gli obbiettivi principali erano di formare una società forte è strutturata, penso che i presupposti ci siano tutti.

Dal punto di vista tecnico pensiamo di avere allestito una buona rosa che nei prossimi giorni sarà presentata. C’è da lavorare tanto, tutti assieme, con la giusta mentalitá potremmo toglierci delle soddisfazioni. Il campionato sarà anomalo, perciò tutto può succedere, anche se squadroni come la Fivizzanese, con il miglior portiere, centrale e attaccante del campionato sarà difficile da battere. Il Podenzana è rodato e si sta rinforzando, il Monzone ha un fuoriclasse in panchina, e già l’anno scorso è arrivato terzo. Noi se riusciamo a compattarci in fretta saremo i guastafeste!”