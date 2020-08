San Marco, c’è l’accordo con la Fiorentina

La San Marco Avenza ha reso noto ufficialmente attraverso i suoi canali web e social l’accordo sportivo di affiliazione con la Fiorentina.

Questo il testo della comunicazione del club rossoblu.

“ L’Usd San Marco Avenza 1926 è lieta di ufficializzare l’affiliazione alla ACF Fiorentina per la nuova stagione sportiva 2020/21. Importante taglio del nastro di una stretta collaborazione tra i due club con i tecnici viola che saranno a stretto contatto con gli istruttori rossoblu ed una costante visione della società viola sull’attività dei ragazzi che avranno la possibilità di migliorare il loro percorso finalizzato alla loro crescita tecnico agonistica educativa già iniziato con la San Marco . La società viola ha scelto l’Usd San Marco Avenza come uno dei sette centri di formazione in Toscana , società con le quali vorrebbero allargare la mentalità e metodologia gigliata. Il club rossoblu, nelle persone dei presidenti Luca Bini e Samuele Calcagno nell’augurare un’importante e proficua collaborazione, intende ringraziare la società viola ed in particolare il presidente Rocco Commisso, il Direttore generale Giuseppe Barone, il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, ed i responsabili Maurizio Niccolini, Stefano Cappelletti, ed i responsabili tecnici del progetto Mirko Mazzantini e Luigi Del Sordo.“