Cerreto, ecco l’organigramma societario

MONTIGNOSO- In attesa di comunicare ufficialmente chi sarà l’allenatore, con ogni probabilità Aldo Poggi, e presentare la rosa dei giocatori, a quanto pare quasi completata ma per la quale il presidente Del Freo riserverà un evento speciale, il Cerreto scopre le carte mettendo nero su bianco tutti i componenti dell’organigramma societario. Ben 14 uomini, da fare invidia ad una società professionistica, il che dimostra le intenzioni della proprietà montignosina per il prossimo campionato di Seconda Categoria.

Di seguito l’organigramma:

Presidente: Andrea Del Freo

Vicepresidente: Carlo Tonarelli

Vicepresidente: Fabio Pennoni

Segretario: Eugenio Poggi

Cassiere: Andrea Gabrielli

Direttore Generale: Matteo Goich

Direttore Sportivo: Dario Martinelli

Team Manager: Massimo Azioni

Accompagnatore: Davide Gabrielli

Segnalinee: Cesare Palmierini, Pietro Giandomenici, Giulio Fruzzetti

Consiglieri: Giulio Fruzzetti, Agas Baldi, Luca Boncino