Brillano nel weekend le giovanili della San Marco Avenza

AVENZA-Si è appena concluso un weekend molto positivo per le varie selezioni giovanili rossoblu della San Marco Avenza ad undici. Dopo la vittoria di ieri pomeriggio alla Covetta sotto il diluvio da parte della Juniores Regionale di mister Luca Laghi sempre piu’ capolista del campionato, sulla Pontremolese per 4-2 , questa mattina sono arrivate altre prestazioni soddisfacenti per il club di via Covetta.

Gli Allievi A 2005 di mister Jimmy Fialdini espugnano nettamente (4-0) il terreno dell’Aulla Sport e continuano la corsa al vertice del raggruppamento provinciale. In rete per gli avenzini sono andati Orlandi con una doppietta, Leonardo Caro e Menconi.

La gara della squadra B Allievi di mister Paolo Braida è stata sospesa ieri per problemi di illuminazione e maltempo mentre un altro successo arriva dai Giovanissimi Regionali 2007 di mister Roberto Bennati che alla Covetta si sono imposti nettamente sul Monsummano mettendo in cascina altri tre punti preziosissimi per il prosieguo del torneo regionale. Le realizzazioni rossoblu: Luca Menchinelli (3), Luca Grassi (3), Giovanni Ragaglini (2), Gianluca Tonelli, Samuele Diamanti, Diego Nicodemi e Leonardo Battolla.

Vittoria, la prima del torneo, infine, per la selezione Giovanissimi B 2008 che hanno espugnato per 2-1 il campo dell’Asd Carrarese Giovani. Le reti della vittoria rossoblu sul terreno di Fossone ad opera di capitan Andrea Buscaino (foto) e di Nicolo’ Brizzi