Weekend San Marco Avenza, ecco il programma delle giovanili

AVENZA-Tornano in campo nel fine settimana le formzioni giovanili della San Marco Avenza ed una gara estremamente importante è quella che vede la Juniores regionale di mister Luca Laghi scendere sabato 13 alle ore 15 sul rettangolo di casa del Paolo Deste di Avenza per affrontare i cugini della Pontremolese. Rossoblu carichi dopo la vittoria in rimonta nel derby di Massa di domenica scorsa e la conseguente conquista della vetta solitaria del girone. Dall’altro canto i lunigianesi si presentano ad Avenza con otto punti contro i tredici della capolista. La classifica generale è la seguente. San Marco Avenza 14, Massese 13, Camaiore 12, San Giuliano 10, Atletico Lucca 10, Corsanico 8, Pontremolese 8, Castelnuovo Garfagnana 8, Fossone 5, Atletico Carrara 4, Migliarino Vecchiano 3, San Filippo 1. Appuntamento in trasferta invece per quanto riguarda la selezione Allievi A 2005 di mister Jimmy Fialdini anch’essa capolista del suo raggruppamento. I rossoblu saranno di scena sul terreno dell’Aulla Sport domenica 14 alle ore 10.30. Gara casalinga per la squadra B Allievi di Paolo Braida impegnata al Paolo Deste contro il Ricortola sabato 13 alle 17. Tra le mura amiche anche la selezione 2007 Giovanissimi Regionali di Roberto Bennati che ospiterà il Monsummano domenica 14 alle 10.30. I Giovanisismi B 208 di mister Gabriele Lucchinelli saranno ospiti a Fossone dell’Asd Carrarese nella gara in programma domenica 14 alle ore 9. Doppi confronti per le quattro suadre Esordienti rossoblu annate 2009 e 2010. Gli Esordienti A di scena in casa col Fosdinovo domenica 14 alle 9 ed in trasferta in casa della Tirrenia sabato 13 alle 16.20. Gli Esordienti B impegnati in casa con la Cantera Massese sabato 14 alle 17.15 ed a Pontremoli domenica 14 alle 10. Numerosi infine anche i match riguardanti le categorie piu’ piccole di Pulcini e Primi calci tra sabato pomeriggio e domenica mattina.