Per la prima volta una Carrarese anche tra i dilettanti provinciali

Per la prima volta una Carrarese parteciperà ai campionati provinciali di Massa Carrara. Si tratta della “Carrarese Giovani” che oltre ad essere iscritta con varie formazioni giovanili, parteciperà anche al campionato di Terza Categoria ed a quello Juniores provinciale. I gialloazzurri si presentano ai nastri di partenza con tanta voglia di fare bene e per entrambe le squadre hanno scelto la guida tecnica di Ivano Gigli (foto), allenatore molto preparato con un passato brillante tra le varie società giovanili del comprensorio. Questo il girone di Terza categoria in cui è stata inserita la Carrarese Giovani che giocherà le su gare casalinhe sul sintetico del centro sportivo di Fossone dove è in fase di ristrutturazione anche il bar e punto ristoro.

Il girone di terza Categoria 2021/22. Villafranchese , Fosdinovo ,Vallizeri , Gragnolese ,Master Marina di Massa , San Vitale Candia, Academy Turano Montignoso, Spartak Apuane ,Tirrenia 1973. Polisportiva Avenza, Carrarese Giovani, Sporting Forte dei Marmi ,Marina di Pietrasanta. Per quanto riguarda quello Juniores Provinciali il girone è composto da 11 squadre delle quali 7 della “nostra” provincia e le restanti 4 del comprensorio versiliese:

Ac Turano Montignoso; Carrarese Giovani; Centro Giovani Calciatori, Lido di Camaiore, Pietrasanta, Ricortola, Romagnano Calcio, Serricciolo-. Viareggio Calcio, Villafranchese, Virtus Marina di Massa