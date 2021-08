Carrarese giovanili nazionali, ecco il girone 2021/22

La Lega Pro ha ufficializzato il girone , unico per entrambe le squadre cosi’ come lo sara’ poi il calendario, relativo alla nuova stagione 2021/22 per le selezioni Under 17 ed Under 15 Lega Pro. Le due formazioni Allievi e Giovanissimi nazionali affidate quest’anno a Davide Ratti e Gabriele Galeotti sono state inserite nel girone D cosi’ composto:

Carrarese

Montevarchi

Pontedera

Grosseto

Lucchese

Olbia

Monterosi Tuscia

Pistoiese

Siena

Viterbese