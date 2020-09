Virtus Marina di Massa, via agli Open Day maschile e femminile

MARINA DI MASSA – Continua la ricerca di nuovo piccoli atleti da parte della neo nata società Virtus Marina di Massa. Tramite un comunicato stampa diramato alle principali testate giornalistiche la società bianconera del dirigente Gian Maria Lertola ufficializza l’inizio di un Open Day maschile e femminile che vale per le categorie che vanno dal 2010 al 2015. L’Open Day inizierà martedì 29 settembre e si ripeterà nel mese di ottobre nelle giornate di giovedi 1, sabato 3, martedì 6 e giovedi 8, presso il Campo Scuola di Massa in Via degli Oliveti (affianco allo Stadio Comunale).

Di seguito gli orari:

29/09: dalle 17 alle 19

1/10: dalle 17 alle 19

3/10: dalle 16 alle 18

6/10: dalle 17 alle 19

8/10: dalle 17 alle 19

Per info e prenotazioni 3896475946 – 3914586042 – 3382299820 – infovirtusmarinamassa@gmail.com