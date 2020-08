Ricortola, ripartita la scuola calcio

MASSA- E’ ripartita la scuola calcio a Ricortola sotto la guida esperta di Daniele Tazzini, personaggio con una lunga militanza nel calcio e trascorsi, fra gli altri, alla Massese ed al Forte dei Marmi.

“Abbiamo deciso di proseguire all’insegna della continuità – spiega il ds – perché i nostri allenatori si sono comportati più che bene. Confermati dunque Damiano Rossi al 2009, Andrea Rebughini al 2010 e Daniele Ceccarelli al 2012. Al 2011 per una questione di rotazioni interne abbiamo sostituito il nostro valido Davide Scarci, che aveva completato il biennio, con Michele Fabiani. Al 2013 hanno fatto un grande lavoro i nostri giovani istruttori Riccardo Taurino, Luca Giusti ed Elisa Rubini tutti riconfermati. Al 2014 resta l’inossidabile Silvio Riccardo a cui affiancheremo un altro istruttore. Abbiamo aperto, infatti, le iscrizioni ai nati nel 2015 che per i prossimi 5 mesi, per tutto il 2020, potranno allenarsi gratuitamente in modo da capire con calma se il calcio è lo sport che fa per loro. Il martedì ed il giovedì è già possibile effettuare i primi allenamenti. Naturalmente restano aperte le iscrizioni anche per tutte le altre annate”.



Per informazioni la segreteria è aperta dalle ore 18 alle 20 (tel. 0585243933 – cell. 3479128371).