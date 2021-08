Il Città di Massa apre le porte dell’academy. I contatti per iscriversi al settore giovanile bianconero

MASSA – Il Città di Massa Calcio a 5 sta lavorando sodo per gettare le basi della terza stagione di fila nel campionato nazionale di Serie A2. Con un nuovo girone, alcune facce nuove e tante già conosciute, la società del presidente Andrea Vannucci sta cercando di mettere delle profonde radici nel tessuto sportivo del territorio. Non solo con gli ottimi risultati raggiunti sul campo dalla prima squadra, ma anche con la costruzione di un vivaio bianconero che possa generare dei futuri campioncini.

Insomma, il futsal vuole imporsi come una certezza e non più come un bellissimo sogno. E a guardare i passi da gigante della società bianconera si direbbe che la strada intrapresa sia quella giusta. Per questo, il Città di Massa ha comunicato, tramite i propri canali social, che nei prossimi giorni verrà annunciato il nuovo allenatore dell’Under-19 e tutti i componenti dello staff del settore giovanile.

«Il settore giovanile e l’Under 19 sono un aspetto fondamentale per gli obiettivi della società. – scrivono i bianconeri sulla propria pagina Facebook – Nelle prossime settimane verrà annunciato il nome del nuovo allenatore e dello staff tecnico e auspichiamo che i ragazzi crescano con noi per avere i prossimi giocatori della prima squadra con una formazione di spessore alle spalle».

«Chi volesse provare a far parte di questa realtà e ad entrare nella nostra famiglia sarà accolto a braccia aperte. Avrete la possibilità di allenarvi in una struttura al chiuso e moderna insieme ad uno staff e a giocatori professionisti, italiani e stranieri e di giocare davanti ad un pubblico». Per tutti i piccoli aspiranti giocatori di futsal, i telefoni in casa Città di Massa sono accesi e aspettano solo di rispondere alle richieste di nuovi campioni da formare. Questi i numeri da chiamare: 3888376407 – 3384572635.