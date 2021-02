Città di Massa domani sul campo di Milano C5 per il recupero della seconda giornata

MASSA – Dopo la sudat vittoria in quel di Mestre, il Città di Massa di Felice Mastropierro è di nuovo ai nastri di partenza. Direzione Milano, per il recupero della seconda giornata del girone di andata. I bianconeri, infatti, se la vedranno al palzzetto di Gorgonzola contro Milano C5.

Recentemente ospitata in quel del PalaOliveti (finita 4-2 per i lombardi), Milano sarà uno scoglio molto duro da superare per la banda del presidente Vannucci. Ma un’ipotetica vittoria proietterebbe il Città di Massa a 27 punti, gli stessi della capolista L84.

«Spero domani di vedere il Città di Massa di sempre, – ha commentato mister Mastropierro – quello che ci mette grinta e cuore, sabato scorso contro Città di Mestre almeno nella prima frazione di gioco non siamo stati brillanti e ci siamo ripresi un po’ nella seconda parte. Domani per noi sarà una partita importante sicuramente anche difficile perché andiamo su un campo molto complicato e sperando di dare continuità a quello che stiamo facendo per portare a casa il risultato».

Di seguito i convocati del Città di Massa che vedono mancare il solo Berti, il quale dopo il brutto infortunio patito con L84 rischia di rimanere ai box fino al termine della stagione: Dodaro; Nobili; Quintin; Ussi; Panaino; Garrote; Pichi; Bertoldi; Guadagnucci; Mesa; Cattani; Lucas.