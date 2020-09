Città di Massa, il 26 settembre primo test contro Arpi Nova

MASSA- Dopo l’annuncio dell’ultimo acquisto Lucas, proveniente dalla Spagna, in casa Città di Massa sono pronti per il primo test stagionale in preparazione al campionato che vedrà il via fra un mese esatto: il 17 ottobre.

Gli uomini di Felice Mastropierro, arrivato all’ombra delle Apuane quest’estate, hanno ripreso gli allenamenti da poco più di una settimana, con Garrote che ha iniziato in ritardo rispetto ai compagni. Sarà fondamentale dunque l’amichevole organizzata con l’Arpi Nova C5, squadra di Campi Bisenzio neo promossa nel campionato di Serie B.

L’amichevole si terrà tra le mura amiche dei bianconeri sabato 26 settembre, ma l’orario deve ancora essere annunciato al pubblico che con tutta probabilità non potrà assistere alla partita.

Come detto da Mastropierro nella conferenza di presentazione, questi sono i mesi fondamentali per acquisire quelli che il tecnico milanese definisce automatismi, in modo da arrivare alle partite che contano nella forma migliore. Inseguendo un obiettivo, o un sogno, chiamato play-off.

Foto: pagina Facebook Arpi Nova C5