Città di Massa, ecco altre due conferme

MASSA- Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di futsal. Dopo un digiuno che dura ormai da febbraio, i bianconeri del Città di Massa scalpitano aspettando il rientro sul parquet del PalaOliveti, forti di una campagna acquisti che ha visto arrivare alla corte del nuovo allenatore Mastropierro due profili di assoluto livello come Galan e Maldonado.

Le ambizioni si sono alzate rispetto all’anno scorso, anno da matricola nella serie cadetta. Ma la squadra si presentava già con un’ossatura forte e soprattutto aveva già dimostrato nella passata stagione di poter competere con le squadre di vertice, chiudendo la stagione ad un passo dalla zona play-off e con i biglietti per le Final Four di Coppa Italia già messi in tasca. Per questo, dopo le conferme di capitan Dodaro, Quintin e Garrote, la società di Vannucci ha deciso di puntare anche quest’anno su Simone Cattani e Giacomo Bertoldi, due che hanno dimostrato di poter dire la propria quando chiamati in causa.

La rosa prende sempre più forma, mentre ancora si attende la diramazione del calendario del girone che vedrà impegnato il Città di Massa nella sua seconda stagione in A2.

Foto: pagina Facebook Città di Massa calcio a 5