Città di Massa, ritorna Nicola Tenerani

MASSA- In casa Città di Massa è tempo di un gradito ritorno. I bianconeri hanno annunciato via social l’acquisto del centrale Nicola Tenerani.

Dopo una parentesi di due anni in cui aveva conquistato una promozione dalla C1 alla B e una salvezza, appunto, in Serie B, Tenerani ha militato per 4 stagioni nelle fila del Massa Calcio a 5, l’anno scorso in C2, formazione di cui è stato anche capitano.

Terzo acquisto di un’importante estate per il Città di Massa che con il nuovo allenatore Mastropierro ha alzato l’asticella delle ambizioni per scrivere un’altra bella pagina di storia.

Foto: Pagina Facebook Città di Massa Calcio a 5