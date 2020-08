Città di Massa, nuovo responsabile del settore giovanile

MASSA- Mentre i tifosi scalpitano nell’attesa di veder finalmente ripartire i campionati di calcio a 5, in casa Città di Massa si stanno concludendo i preparativi per una stagione importante nella giovane storia della società Apuana.

Concluso a pieni voti l’anno da matricola in Serie A2, la società di Vannucci ha messo in atto una piccola rivoluzione. Salutato il d.s. Angeli e l’allenatore artefice della promozione Garzelli, l’arrivo di Felice Mastropierro alla guida tecnica della squadra ha alzato l’asticella delle ambizioni.

Ma le visioni dei bianconeri vanno oltre i risultati della prima squadra, come sottolineato durante la conferenza di presentazione del nuovo coach. Infatti, Vannucci & Co. non puntano ad un’effimera avventura nel Futsal che conta, ma bensì a costruire un progetto più ampio che parta dal basso e dal costruirsi il futuro in casa, tramite il settore giovanile.

In questo senso è arrivata la comunicazione di un nuovo responsabile del settore giovanile, Umberto Tenerani, che entrando a far parte dell’organigramma societario inizierà un ambizioso progetto di crescita che vedrà coinvolta anche la prima squadra, nella persona di Mastropierro, occhio vigile su dei possibili innesti di valore.

Insomma il Città di Massa continua a lavorare per diventare una realtà affermata della nostra zona, continuando a competere ad alti livelli in parallelo alla costruzione di fondamenta in grado di pescare talenti nuovi dal territorio stesso.