Troppo Opelka per Musetti. Finisce al secondo turno lo Us Open del carrarese

NEW YORK – Lorenzo Musetti aveva di fronte a sé una vera e propria montagna da scalare nel secondo turno di questi Us Open 2021, l’ultimo slam della stagione tennistica. Una montagna umana di nome Reilly Opelka, gigante americano di 2 metri e 11 cm, nella forma migliore della sua carriera, culminata con la finale raggiunta nel Master 1000 di Toronto giusto qualche settimana fa.

La combinazione superficie veloce e avversario di oltre 2 metri era troppo anche per Lorenzo, che ha visto Opelka servire 31 aces in 3 set, a fronte di due soli doppi falli. Ancora troppa poca l’esperienza per affrontare al meglio questo tipo di partite in cui è probabile passare interi game senza poter neanche sfiorare la pallina in risposta, con il margine di errore che si riduce a zero nei game al servizio. Per questo ad avere la meglio, proprio come al Master 1000 di Roma dello scorso maggio, è stato l’americano: 7-6(1)/7-5/6-4.

Una partita che tutto sommato può lasciare comunque buoni spunti su cui lavorare per il talento carrarese che saluta Flushing Meadows per concentrarsi sul finale di stagione. Fino al tie-break del primo set Lorenzo è stato abile nel gestire con pazienza la partita, sia sotto l’aspetto del gioco che sotto l’aspetto mentale. Inevitabile, poi, cadere sotto le cannonate di Opelka, ancora una volta, che si è dimostrato uno dei giocatori più in forma del momento.

Musetti iniziava questo Us Open senza obiettivi e alla ricerca di certezze, con la vittoria che mancava dal Roland Garros di giugno. La partita del primo turno portata a casa dopo un inizio traballante, che aveva fatto riemergere gli spettri, insieme ad alcuni aspetti del match contro Opelka, sono un ottimo bottino con cui tornare a casa per continuare a lavorare su un futuro che rimane sempre roseo. Anzi, azzurro.