Per Musetti arriva Opelka. Mission impossible al secondo turno degli Us Open

NEW YORK – Lorenzo Musetti è tornato a sorridere dopo la vittoria al primo turno degli Us Open (ultimo slam dell’anno) contro la wild card Emilio Nava. Il carrarese ha ritrovato una vittoria che mancava dal Roland Garros, un altro dei 4 tornei dello slam, a seguito di un periodo che, stando anche a quanto dichiarato da lui stesso, lo vedeva alla ricerca di certezze dentro e fuori dal campo. Sensazione che si è vista anche nel corso della sfida contro Nava, rimontata dopo il primo set perso.

Non c’è tempo, però, per godersi questo importante e ulteriore passo in avanti. Oggi, giovedì 2 settembre, ad attendere Lorenzo c’è Reilly Opelka, il gigante americano che di recente ha raggiunto la finale nel Master 1000 di Toronto (persa contro il numero due al mondo Daniil Medvedev) e che ha già battuto Musetti agli Internazionali d’Italia a Roma lo scorso maggio. La stazza di Opelka e il suo possente servizio rendono questa partita sul veloce cemento americano una vera e propria mission impossible per Musetti che, dal canto suo, arriva a questa sfida senza nulla da perdere e con una vittoria slam in più da aggiungere al bagaglio che già vanta le 3 di Parigi. Il match del secondo turno aprirà il programma del campo 17 di Flushing Meadows e inizierà non prima delle 18 italiane. Per gli appassionati, l’incontro verrà trasmesso su Eurosport o sulle piattaforme di Dazn e Discovery Plus.

Nel frattempo, Lorenzo e il suo storico coach Simone Tartarini hanno dovuto fronteggiare il maltempo che si è abbattuto sulla Grande Mela per preparare la sfida di oggi. In loro soccorso è arrivato niente di meno che Nole Djokovic, numero uno al mondo e possibile vincitore del grande slam al termine di questa edizione dello Us Open. Il serbo ha invitato, nella villa che lo ospita in New Jersey, Lorenzo per un allenamento al coperto, incuranti della pioggia.