Musetti, arriva la wild card per il Master 1000 di Montecarlo

CARRARA – Notizia di questa mattina, data dalla Federazione Italiana Tennis, è che Lorenzo Musetti ha ottenuto la wild card per entrare nel main draw dell’Atp Master 1000 di Montecarlo, il primo torneo del circuito dei 1000 su terra battuta. Dopo le straordinarie prestazioni d’oltreoceano, tra l’Atp 500 di Acapulco e il Master 1000 di Miami, sul cemento, il giovane atleta carrarese si è guadagnato l’accesso nella top100 del ranking mondiale, facendosi notare, ancora una volta, al mondo del tennis.

Nel frattempo, Lorenzo continua la sua scalata ai vertici della classifica Atp e, questa volta, fa tappa a Cagliari, per l’Atp 250 di Sardegna. Nella giornata di ieri, il classe 2002 si è sbarazzato con un netto 6-0/6-1 dell’austriaco Novak (da non confondere con Novak Djokovic) e domani se la vedrà con Evans, inglese numero 32 del mondo, per guadagnarsi l’ingresso ai quarti di finale. Sul campo centrale di Cagliari, Musetti affonterà un avversario sì esperto, ma poco abituato a giocare sulla superficie della terra rossa. Poche partite, per Evans, sulla superficie lenta, con molte sconfitte. Insomma, un’altra partita alla portata del talento di Musetti, che non ha nessuna intenzione di fermarsi.