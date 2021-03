Super Musetti: batte Dimitrov e vola in semifinale ad Acapulco

CARRARA – Super impresa di Lorenzo Musetti. All’Abierto Mexicano Telcel, torneo Atp che si disputa sul cemento di Acapulco, in Messico, il 19enne di Carrara ha sconfitto ai quarti Grigor Dimitrov (n.16 al mondo) con un 6-4 7-6, volando così in semifinale. Musetti ha avuto quattro match point sul 5-4 e altri due sul 6-5, ma il bulgaro è riuscito ad arrivare al tie-break, dove è stato sconfitto dopo un filotto di cinque punti consecutivi ottenuti dall’italiano.

La corsa in Messico è stata perfetta per Musetti, che sta disputando solamente il quarto torneo della sua carriera. Il tennista apuano ha superato le qualificazioni prima di sconfiggere al primo turno Diego Schwartzman (n. 9) e Frances Tiafoe (n.56). Da lunedì entrerà nella top 100, posizionandosi al n.93. Un’ottima la dose di autostima di per affrontare il prossimo avversario in semifinale: Stefanos Tsitsipas, n.5 al mondo, ch e ha eliminato in tre set – 7-5 4-6 6-3 – Il Canadese Felix Auger-Aliassime.