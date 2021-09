Torneo regionale giovanile tennistavolo, ottimi risultati per Apuania Carrara

PISA – Si è svolto domenica a San Frediano a Settimo (Pisa) il primo torneo regionale giovanile valido per la qualificazione ai campionati italiani. L’Apuania Carrara era presente alla manifestazione con due giovani atleti, Andrea Borghi nel settore under 11 e Matilde Bellatalla nel settore under 17 femminile.

Nella gara under 11 maschile in evidenza Andrea Borghi che è giunto secondo dopo una bella gara, al termine della quale il carrarese, dopo aver sconfitto nell’ordine Diego Lauricella per assenza, e per 3 a 0 sia Diego Ciardella (6,1,2) che Neri Ciardella, ha ceduto di misura e solo per 3a2 (-8,-9,6,4,-8) nel match decisivo contro Pietro Campagna. Nella gara under 17 femminile in evidenza la brava Matilde Bellatalla che dopo una bellissima partita giocata veramente bene ha ceduto solo per 3 a 2 (11,9,-5,-3,-7) alla favorita Sara Truono.

«Stiamo lavorando sui giovani con semplicità e dedizione ,sono altresì convinto che il lavoro fatto con metodo e applicazione paga e fornisce successivamente gratificanti per tutti: i ragazzi , le loro famiglie ,la società e la città», ci dice il presidente Guglielmo Bellotti.